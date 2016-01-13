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Индийский новый танк Arjun Mk II получил усовершенствования
Категория: ВПК
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Председатель индийской Научно-исследовательской оборонной организации DRDO (Defence Research and Development Organisation) С Кристофер (S Christopher) 23 октября 2017 года сказал, что были внесены необходимые изменения в усовершенствованную версию основного боевого танка Arjun Mk II, и он рекомендован для принятия на вооружение армии Индии.
Председатель DRDO выразил уверенность, что танк Arjun Mk II будет принят армией.
Индийская армия запросила провести в танке 93 усовершенствования, которые включают в себя возможность стрельбы через ствол противотанковой ракетой LAHAT, комплект лазерной защиты и улучшение броневой зашиты.
Arjun Mk II - новейшее поколение основного боевого танка, разработанное DRDO в Индии. Arjun Mk II впервые был представлен общественности во время военного парада на Национальный день в Нью-Дели 26 января 2014 года.
Основной боевой танк Arjun Mk II создавался DRDO путем внесения многочисленных усовершенствований в Arjun MBT Mk I, который уже находится в эксплуатации в индийской армии.
Основное вооружение танка Arjun Mk II состоит из 120-миллиметровой нарезной пушки, оснащенной тепловым кожухом, экстрактором и системой учёта изгиба ствола. Пушка, способная стрелять различными типами боеприпасов, включая бронебойный, фугасный, кумулятивно-фугасный , термобарический и израильскую противотанковую ракету LAHAT. LAser Haming Attack Missile (Управляемая по лазерному лучу ударная ракета), или LAHAT, представляет собой усовершенствованную ракету, разработанную и изготовленную танковым подразделением израильской компании IAI.
Общая компоновка Arjun Mk II похожа на другие основные боевые танки, с отделением водителя спереди, трехместной башней в центре и моторно-трансмиссионным отделением сзади. Передняя часть шасси и башни оснащена встроенной динамической защитой (ВДЗ). Круговая защита танка была улучшена благодаря усовершенствованной броне KANCHAN, модульной композитной броне, разработанной в Индии. Она была описана как многослойная, с композитными панелями, размещенными между катанной гомогенной броней. Ее конструкция повышает стойкость от бронебойных и кумулятивных противотанковых боеприпасов.
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Сергей Вэй
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