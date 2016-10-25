На MSPO 2017 польская компания Bumar Labedy представила, помимо PT-91M2 (вариант модернизации T-72), демонстратор технологи обозначенный ими как PT-17.

Это совместный проект между польским предприятием Bumar Labedy и украинским Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А.А.Морозова (ХКБМ). Украинская компания поставила полякам башню с пушкой калибром 120 мм и автоматом заряжания. Другие компоненты, такие как танковые двигатели 6ТД-2 мощностью 1200 лошадиных сил и вспомогательная энергетическая установка, также могут быть поставлены украинцами.

Демонстратор технологий, представленный на MSPO 2017, базируется на шасси танка PT-91M. Он приводится в движение дизельным двигателем S-1000R мощностью 1000 л.с. произведенным PZL-Wola. В основе башни нового танка находится конструкция, которая использовалась в демонстраторе технологии ХКБМ, известном как T-72-120, который 1999 году демонстрировался на выставке Eurosatory в Париже. Он оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой KBM2, которая создана на базе танковой 125-мм пушки 2A46M и совместима с боеприпасами НАТО. Автомат заряжания обеспечивает скорострельность от 5 до 9 выстрелов в минуту.

На танк PT-17 может быть установлена различная навесная броня, как пассивная, так и динамическая - все зависит от потребностей заказчика. Украинская компания Mikrotek может также поставить активную броню ZASLON. В настоящее время планируется, что PT-17 будет оснащен системой управления огнем Safran-15 с тепловизионным прицелом наводчика и панорамным прицелом VIGY-15 для командира. Однако демонстртор, представленный в Кельце, оснащен двумя дневно-ночными оптоэлектронными приборами GOC-1 NIKE и GOD-1 IRYS, поставленными польской компанией PCO. Окончательная конфигурация зависит от требований заказчика.

В прошлом году, во время MSPO 2016, компания Bumar Labedy представила танк PT-16 в качестве предложения для модернизации танков T-72 и PT-91.

Хотя первоначально министерством национальной обороны Польши было объявлено, что оно не планирует модернизировать Т-72М1 и PT-91, однако позже Польша изменила свои планы, и теперь планируется, что по крайней мере некоторые из них будут модернизированы, чтобы поддержать польские танки в современном состоянии до того, как в будущем будет принята платформа нового поколения.