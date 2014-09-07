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На MSPO 2017 AMZ Kutno демонстрирует самый новый вариант TUR-5
Категория: Выставки
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Во время выставки MSPO 2017 польская компания AMZ Kutno представила свой самый новый вариант легкой высокоскоростной многоцелевой машины TUR-5 4x4.
Первоначальный вариант TUR-5 была продемонстрирован во время выставки MSPO 2015 в качестве предложения для новой польской средней колесной машины (под обозначением PEGAZ), которая заполнила бы пробел между тяжелыми бронированными машинами 8x8 и 6x6 и легкими тактическими, типа HMMWV.
TUR-5, продемонстрированный на MSPO 2017 меньше предыдущего варианта - его длина составляет 5,8 метра, а ширина - 2,5 метра, максимальная высота - 2,4 метра. Размеры предыдущей версии составляли 6,2 метра в длину, 2,56 метра в ширину и 2,66 метра в высоту. Колесная база в обоих вариантах составляет 3,5 метра. Весит ТУР-5 9 тонн, а его грузоподъемность составляет 2 тонны. Машина приводится в движение двигателем Iveco N60 ENT-C мощностью 280 л.с. с трансмиссией Allison 3000SP. Предыдущий TUR-5 имел двигатель MTU 6R 106 TD21 мощностью 326 л.с. с той же трансмиссией. Заявленная баллистическая защита машины соответствует уровню 2 по STANAG 4569, а противоминная защита - уровню 3a. Она может двигаться по дорогам с твердым покрытием с максимальной скоростью 110 км/ч, а максимальный запас хода - 600 км по асфальтированной дороге или 400 км по пересеченной местности. TUR-5 может быть вооружен пулеметом или боевым модулем с дистанционным управлением.
Как и прежде, во время MSPO 2017 компания AMZ Kutno представила плавающую колесную машины HIPOPOTAM 8x8. Он разработана не только для использования в вооруженных силах, но и для гражданских агентств, в том числе ответственных за урегулирование кризисов. Его вес брутто составляет 26 тонн, с максимальным весом 32 тонны (возможность плава поддерживается при весе до 29 тонн).
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Сергей Вэй
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На MSPO 2017 AMZ Kutno демонстрирует самый новый вариант TUR-5
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