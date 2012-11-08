Национальная армия Сомали получила 12 новых легких бронированных машин Tiger 4×4 в рамках соглашения о военной помощи, подписанного с Китаем.

Tiger 4×4 создан компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles Company и впервые демонстрировался на международной выставке Eurosatory-2012.

В 2015 году 24 таких машины были заказаны Боливией, с общей стоимостью контракта 7,7 млн USD. Поставка была завершена в августе 2016 года.

Tiger создан на базе грузового автомобиля повышенной проходимости с колесной формулой 4х4, благодаря чему он имеет высокую мобильность в условиях бездорожья. Машина обеспечивает эффективную защиту от китайского 7,62-мм пулемета Type 56.

Tiger 4×4 - это легкая бронированная машина, вмещающая до 10 человек, включая водителя. Они приводятся в движение дизельным двигателем Cummins ISDE200-30 мощностью 200 л.с. при 2700 об/мин.

Максимальная скорость движения составляет 110 км/ч при максимальном запасе хода 600 км. Машина может преодолевать на 60%-ный подъем при полной загрузке и пересекать водные преграды глубиной 800 мм без подготовки, или 1,2 м - с подготовкой.