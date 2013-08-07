23 августа правительством Китайской Народной Республики было передано правительству Содружества Багамских островов военное снаряжение на сумму 1,2 млн. долл. США, среди которого находятся бронированные машины Tiger 4x4.

Оборудование было передано послом Китая на Багамских островах Хуан Цинго (Huang Qinguo) и было принято министром национальной безопасности Багамских островов Марвином Дамом (Marvin Dame) на небольшой церемонии, организованной на базе Кораллового порта Королевских сил обороны Багамских островов.

Оборудование включает в себя два бронетранспортера Tiger 4x4 (APC) производства китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

По словам командующего Багамскими силами обороны Теллиса Бетела (Tellis Bethel), Багамские Острова все чаще используются в качестве транзитной площадки транснациональными преступными группами для незаконного оборота оружия, наркотиков и людей. Военная техника будет использоваться для перевозки и защиты личного состава Королевства Багамских островов в рискованных и опасных ситуациях при противодействии этим угрозам.

Оборудование также будет использоваться для содействия военной подготовке и во время спасательных операций при стихийных бедствиях.

На выставке Eurosatory 2012 Defense, которая состоялась в Париже в июне 2012 года, китайская оборонная компания Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing представила новый легкий бронетранспортер с колесной формулой 4x4 для международного рынка — China Tiger.

China Tiger имеет экипаж из 2 человек, командира и водителя, и может перевозить до 9 полностью экипированных пехотинцев. В передней части десантного отделения установлена ​​небольшая открытая сверху башенка. Позиция наводчика снабжена двухсекционным люком, который открывается в стороны. Башня может быть оснащена 7,62-мм, 12,7-мм пулеметом или 30-мм автоматической гранатометом.