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Япония демонстрирует новый MCV Type 16 во время испытаний

Категория: ВПК

Японские силы самообороны продемонстрировали впечатляющие возможности своей бронетехники во время живых выступлений у подножия горы Фудзи.

Демонстрационные испытания, называемые "Огненная сила", направлены на защиту от японских островов от гипотетического вторжения. "Огненная сила" является первой в своем роде демонстрацией, которая следует новым руководящим принципам национальной обороны.

Во время живых огневых испытаний была показана новая Маневренная боевая машина Type 16 MCV (Manoeuvre Combat Vehicle ). Type 16 представляет собой колёсный истребитель танков японских сухопутных сил самообороны. Этот восьмиколесная бронированная машина со 105-миллиметровой пушкой, с превосходной мобильностью и возможностью транспортировки по воздуху.

Это средство огневой поддержки было впервые открыто продемонстрировано в 2013 году. Официальные источники утверждают, что MCV будет производиться Mitsubishi Heavy Industries и серийный выпуск и их начнется уже в 2017 году. Планируется, что для японской армии будет изготовлено около 200-300 таких машин. Они заменят старые боевые танки. Приобретая колесную боевую технику, Япония планирует сократить количество основных боевых танков с 740 до 300 единиц в течение нескольких лет.

Технические характеристики

  • Экипаж: 4 человека

  • Вес при полной загрузке: около 26 т

  • Длина: 8,45 м

  • Ширина: 2,98 м

  • Высота: 2,87 м

  • Максимальная скорость: около 100 км/ч

  • Двигатель: четырехтактный 4-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 570 л.с. / 2,100 об / мин с водяным охлаждением

Вооружение

  • Пушка калибра 105 мм

  • Тяжелый пулемет калибра 12,7 мм

  • Пулемет 7,62 мм

MCV предназначалось для того, чтобы помочь переоборудовать существующие дивизии и бригады, реорганизованные в мобильные (оперативные) дивизии/бригады, а также для оснащения новых специальных полков быстрого реагирования вместе с Легкими боевыми системами машин LCV (Light-weight Combat Vehicle System), которые были разработаны с учетом защиты внешних островов.

Сергей Вэй
09.09.2017

www.army-guide.com
Действия...
  
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