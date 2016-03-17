Шестнадцать опытных образцов Плавающей боевой машины ACV (Amphibious Combat Vehicles) для американского корпуса морской пехоты будут оснащены специализированными композитными броневыми системами от Morgan Advanced Materials. Это стало ясно после того, как компания заключила значительный контракт с SAIC.

Подразделение Composites and Defense Systems компании Morgan будет поставлять комплексное броневое решение, состоящее из накладной брони, подбоя бортов и крыши, которые являются частью разрабатываемого комплекта брони CAMAC®. Кроме того, Morgan будет поставлять легкие композитные навесные понтоны, специально разработанные для соответствия геометрии машины. Разработка этой высокоэффективной и легкой бронированной системы является результатом работы с передовыми материалами и десятилетий инженерного опыта в броневых и взрывозащитных технологиях.

Выбор броневых решений и навесных понтонов Morgan - это последний этап более широкого тендерного процесса, который проводит корпус морской пехоты США. SAIC опередила трех других производителей в конкурентной борьбе и получила заказ на разработку опытного образца ACV в конце 2015 года. Если коротко то ACV следующего поколения должны обеспечить высадку на берег морского десанта и обеспечить их огневую поддержку в бою. После завершения, опытные образцы компании будут испытаны в 2017 году, после чего, как конструкция SAIC, так и броня CAMAC от Morgan должны быть утверждены для полной программы.

Дункан Элдридж (Duncan Eldridge), президент подразделения Composites and Defence компании Morgan, прокомментировал: «Для нас большая честь быть выбранными SAIC для поставки броневого решения и сборных навесных понтонов для их ACV. Наши броневые решения для платформ являются результатом большой работы с материалами и разработки изделий, и это гарантирует, что наша броня обеспечивает выдающуюся защиту от нескольких попаданий при чрезвычайно низком весе. Это последняя из многих значительных побед в проектах для нашего композитного и оборонного подразделения, и это огромное признание технологии композитной брони от Morgan и команды разработчиков продуктов».