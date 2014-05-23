AxleTech International сотрудничает с Altec Industries, ведущим поставщиком оборудования и услуг для отрасли электроэнергетики, в разработке и производстве систем силовой передачи следующего поколения для универсальных грузовых машин повышенной проходимости с приводом на все колеса.

Стандартные грузовые полноприводные машины оснащены жесткой передней осью привода и рессорной подвеской. Такое предложение часто требует модификации рамы машины. Современные конфигурации грузовиков имеют множество ограничений в отношении управляемости машины, стабильности движения и контроля.

Новая модульная силовая передача от AxleTech основана на проверенной на практике независимой подвеске ISAS® и приспособлена для использования на шасси грузового автомобиля класса 7/8. Система состоит из независимого модуля передней подвески (IFS), рассчитанного на нагрузку 8,8 тонн, оснащенного современной геометрией рулевого управления и пневматической дисковой тормозной системой, а также низкопрофильной раздаточной коробки с переключением на ходу. Решение AxleTech обеспечивает повышенную безопасность и управляемость машиной при работе на бездорожье по сравнению с обычными силовыми передачами.

«Наше быстросъёмные модульное решение устраняет необходимость в модификации каркаса, поэтому наша система сохраняет высоту рамы заднеприводного грузового автомобиля. Улучшена стабильность автомобиля в повороте, а нагрузка на кабину и водителя значительно снижена», - сказал Джеймс Макконвилл (James McConville,), главный инженер AxleTech. «В целом, решение AxleTech обеспечивает лучшую маневренность машины, стабильность руления и управляемость при работе в полевых условиях», - добавил он.

AxleTech вместе с Altec продемонстрировали полноприводный грузовик с независимой подвеской ISAS на выставке ICUEE, которая прошла с 3 по 5 октября 2017 года в Луисвилле, США.