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Новый легкий танк развернут китайской армией в Тибете
Категория: ВПК
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Разработанный компанией China North Industries Group Corp, крупнейшим в КНР производителем сухопутных вооружений, легкий танк оснащен системой гидропневматической подвески, которая обеспечивает хорошую маневренность и живучесть в горных районах.
Его основным вооружением является 105-мм пушка, способная стрелять как снарядами, так и управляемыми ракетами. Задача танка - сражаться на горных плато даже при очень низких температурах. Его вес находится в пределах от 25 до 35 тонн.
Ду Венлонг (Du Wenlong), исследователь оборудования в Академии военных наук НОАК, сказал, что машина предназначена для работы в южных районах Китая и на плато.
«Недостаток кислорода на плато означает, что его двигатель должен быть очень мощным и может хорошо работать с ограниченным количеством кислорода», - сказал он. «Точно так же его мощность, его система управления огнем и боеприпасы должны были быть специально разработаны для больших высот».
Ге Лайд (Ge Lide), исследователь в области обороны Национального университета обороны НОАК, сказал, что, так как танк попадает в категорию легких машин, его боевые возможности высоки, учитывая его огневую мощь, мобильность, защитные характеристики и информационный потенциал.
Он отметил, что танк будет способен передвигаться по многим видам трудной местности и по проходимости он превосходит все остальные танки НОАК и бронетранспортеры.
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Сергей Вэй
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