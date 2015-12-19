Платформа оснащена башней с дистанционным управлением ZSSW-30, которую также разработала и выпускает компания HSW . Предполагается, что эта башня будет устанавливаться как на гусеничной платформе NPBWP Borsuk, так и на колёсной Rosomak . Оригинальная силовая установка для Borsuk была содрана познанским заводом WZM № 5.

Несомненно, это самая ожидаемая премьера выставки этого года. Представленный образец, формально называемый макетом, можно рассматривать как предварительный прототип платформы NPBWP (Nowy Pływający Bojowy Wóz Piechoty - Новая плавающая боевая машина пехоты). Он был создан с использованием броневой стали. Машина также имеет оригинальную систему гидропневматической подвески, которая, как ожидается, будет использована в новой конструкции.

Макет был создан из броневой стали, оснащен системой гидропневматической подвески и боевым модулем с дистанционным управлением ZSSW-30, действующим в качестве основного вооружения. Событие Kielce - это место, на котором машина была показана в первый раз. Он был разработан для замены устаревшей платформы BWP-1 (польский вариант БМП-1) в польских вооруженных силах.

HSW S.A не подтвердило это явно, однако было очень вероятно, что испытания на стойкость от мин и самодельных и взрывных устройств станут последним этапом предварительной программы испытаний, касающейся макета.

Цель программы испытаний - подтвердить расчетные допущения относительно тягового усилия, а также возможности машины плавать во время испытаний в воде (герметичность, влияние ударов волн на работу систем машины, эффективность движителей и т. д.).

В 2016 году научно-исследовательские работы достигли этапа II - создание концепции технико-экономический анализ. Затем утвержденные тактико-технические требования были переданы исполнителю в октябре 2016 года. Это позволило создать первоначальный проект в апреле 2017 года, а на основе указанной конструкции - макет. Результат этого этапа работ, созданный из броневой стали, был выставлен на стенде HSW S.A. и PGZ во время MSPO 2017 в Кельце.

Вышеупомянутая программа должна была начаться еще в 2013 году, однако тендер, объявленный Национальным центром исследований и разработок в апреле 2013 года, был отменен. Последовавшие переговоры привели к подписанию 24 октября 2014 года соглашения о проведении НИОКР с бюджетом 75 миллионов злотых.

Полная программа испытаний будет проведена позже на готовом опытном образце, который планируется изготовить в 2018 году и который будет полностью соответствовать техническому заданию. Первоначальные и квалификационные испытания, которые позволили бы завершить этап НИОКР проекта, должны завершиться к июню 2020 года. Такой график был согласован между консорциумом и Национальным центром исследований и разработок, причем последний орган выступает в качестве Заказчика в программе NPBWP.

В настоящее время окончательное решение относительно плава ещё не принято заказчиком, однако конструктора приняли решение разрабатывать машину плавающей, так как в дальнейшем проще повысить защищенность плавающей машины, чем переделать в плавающую машину с высокой защитой (и массой).

Требование плава, которое было спорным даже среди военных, заставило конструкторов принять некоторые компромиссные решения, а также сделало работы более продолжительными и более дорогими.

При этом немецкая БМП Puma была спроектирована с упором на высокий уровень защиты, но при этом она не может плавать. Неофициальная информация, которая не была подтверждена ни HSW, ни Национальным центром исследований и разработок, говорит о том, что Borsuk ближе в размерах к Puma, чем к машинам семейства CV90.

Данные уровней защиты, а также данные о способности плавать содержатся в конфиденциальной части тактико-технических требований, поэтому очень сложно тщательно изучить указанный вопрос. Это также относится к любому сравнению, которое потенциально может быть сделано с другими современными БМП. Только некоторые из машин нового поколения были разработаны с учетом плава. Здесь мы имеем в виду турецкие платформы Tulpar-S и Kaplan-20 или корейскую машину K21.

Одним из важных факторов, которые влияли на работу, является требование способности плавать, определенное для новой платформы. Необходимость выполнения вышеуказанного требования и высокий уровень баллистической и противоминной защиты стали одной из самых сложных задач для конструкторов машины.

Если график будет реализован в соответствии с планом, это будет означать, что готовность к серийному производству будет достигнута в относительно короткий срок по сравнению с другими сопоставимыми программами, проводимыми в мире. Представление макета/предварительного прототипа во время MSPO представляет собой важный шаг в этом направлении.

Примечательно, что начиная с момента рождения проекта (заключение договора с Национальным центром исследований и разработок) прошло менее трех лет. Если дальнейшая работа будет продолжена с запланированными темпами, еще 33 месяца пройдут до окончания программы испытаний, и БМП будет готов к этапу серийного производства.