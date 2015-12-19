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На MSPO 2017 продемонстрирована новая БМП Borsuk
Категория: Выставки
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Компания Huta Stalowa Wola S.A. представила макет боевой машины пехоты Borsuk на выставке оборонной промышленности MSPO 2017 в Польше.
Макет был создан из броневой стали, оснащен системой гидропневматической подвески и боевым модулем с дистанционным управлением ZSSW-30, действующим в качестве основного вооружения. Событие Kielce - это место, на котором машина была показана в первый раз. Он был разработан для замены устаревшей платформы BWP-1 (польский вариант БМП-1) в польских вооруженных силах.
Несомненно, это самая ожидаемая премьера выставки этого года. Представленный образец, формально называемый макетом, можно рассматривать как предварительный прототип платформы NPBWP (Nowy Pływający Bojowy Wóz Piechoty - Новая плавающая боевая машина пехоты). Он был создан с использованием броневой стали. Машина также имеет оригинальную систему гидропневматической подвески, которая, как ожидается, будет использована в новой конструкции.
Платформа оснащена башней с дистанционным управлением ZSSW-30, которую также разработала и выпускает компания HSW . Предполагается, что эта башня будет устанавливаться как на гусеничной платформе NPBWP Borsuk, так и на колёсной Rosomak . Оригинальная силовая установка для Borsuk была содрана познанским заводом WZM № 5.
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После завершения выставки планируется проведение испытаний.
Цель программы испытаний - подтвердить расчетные допущения относительно тягового усилия, а также возможности машины плавать во время испытаний в воде (герметичность, влияние ударов волн на работу систем машины, эффективность движителей и т. д.).
HSW S.A не подтвердило это явно, однако было очень вероятно, что испытания на стойкость от мин и самодельных и взрывных устройств станут последним этапом предварительной программы испытаний, касающейся макета.
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Полная программа испытаний будет проведена позже на готовом опытном образце, который планируется изготовить в 2018 году и который будет полностью соответствовать техническому заданию. Первоначальные и квалификационные испытания, которые позволили бы завершить этап НИОКР проекта, должны завершиться к июню 2020 года. Такой график был согласован между консорциумом и Национальным центром исследований и разработок, причем последний орган выступает в качестве Заказчика в программе NPBWP.
Вышеупомянутая программа должна была начаться еще в 2013 году, однако тендер, объявленный Национальным центром исследований и разработок в апреле 2013 года, был отменен. Последовавшие переговоры привели к подписанию 24 октября 2014 года соглашения о проведении НИОКР с бюджетом 75 миллионов злотых.
В 2016 году научно-исследовательские работы достигли этапа II - создание концепции технико-экономический анализ. Затем утвержденные тактико-технические требования были переданы исполнителю в октябре 2016 года. Это позволило создать первоначальный проект в апреле 2017 года, а на основе указанной конструкции - макет. Результат этого этапа работ, созданный из броневой стали, был выставлен на стенде HSW S.A. и PGZ во время MSPO 2017 в Кельце.
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Примечательно, что начиная с момента рождения проекта (заключение договора с Национальным центром исследований и разработок) прошло менее трех лет. Если дальнейшая работа будет продолжена с запланированными темпами, еще 33 месяца пройдут до окончания программы испытаний, и БМП будет готов к этапу серийного производства.
Если график будет реализован в соответствии с планом, это будет означать, что готовность к серийному производству будет достигнута в относительно короткий срок по сравнению с другими сопоставимыми программами, проводимыми в мире. Представление макета/предварительного прототипа во время MSPO представляет собой важный шаг в этом направлении.
Одним из важных факторов, которые влияли на работу, является требование способности плавать, определенное для новой платформы. Необходимость выполнения вышеуказанного требования и высокий уровень баллистической и противоминной защиты стали одной из самых сложных задач для конструкторов машины.
Данные уровней защиты, а также данные о способности плавать содержатся в конфиденциальной части тактико-технических требований, поэтому очень сложно тщательно изучить указанный вопрос. Это также относится к любому сравнению, которое потенциально может быть сделано с другими современными БМП. Только некоторые из машин нового поколения были разработаны с учетом плава. Здесь мы имеем в виду турецкие платформы Tulpar-S и Kaplan-20 или корейскую машину K21.
При этом немецкая БМП Puma была спроектирована с упором на высокий уровень защиты, но при этом она не может плавать. Неофициальная информация, которая не была подтверждена ни HSW, ни Национальным центром исследований и разработок, говорит о том, что Borsuk ближе в размерах к Puma, чем к машинам семейства CV90.
Требование плава, которое было спорным даже среди военных, заставило конструкторов принять некоторые компромиссные решения, а также сделало работы более продолжительными и более дорогими.
В настоящее время окончательное решение относительно плава ещё не принято заказчиком, однако конструктора приняли решение разрабатывать машину плавающей, так как в дальнейшем проще повысить защищенность плавающей машины, чем переделать в плавающую машину с высокой защитой (и массой).
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Плавающая версия будет весить около 30 тонн с резервом в 2 тонны на модернизацию, что позволит проектировщикам внедрять в перспективе различные системы, например, систему управления боем или систему активной защиты. Если и каким образом такие элементы будут реализованы - это отдельная проблема. Преимуществом активных систем защиты машин является то, что они могут защищать от ПТУР.
До недавнего времени часто предполагалось, что установка комплекта активной защиты на БМП будет означать, что машина должна перевозить дополнительный вес в 1 тонну. В настоящее время предполагается, что вся система может весить всего 300 килограммов. Эластомерные цельные гусеницы, используемые вместо стальных, также могут использоваться для снижения веса машины - в данном случае можно ожидать снижение общей массы на 500 килограммов, если такое решение будет применено.
Платформа Borsuk была разработана, в отличие от большинства ее коллег, таким образом, что она может использовать оба типа гусениц. Также их замена в полевых условиях не требует специализированного оборудования и большого времени. Мало того, что резиновые гусеницы легче, так как они ещё и более бесшумны, и создают меньшее сопротивление, уменьшая расход топлива и увеличивая запас хода. Они также действуют как амортизатор, что делает поездку более комфортной для экипажа и десанта внутри машины.
Кроме того, по крайней мере, до сих пор окончательная форма конфигурации комплекта системы управления боем не была определена. С точки зрения конструкторов было бы желательно получить информацию о типе данной системы, что позволило бы установить ее на опытном образце. Это также помогло бы инженерам разработать каналы передачи данных и каналы связи.
Платформа Borsuk в своем плавающем варианте должна иметь вес до 24-25 тонн и при этом не раскрывается, по крайней мере, на данный момент, уровень противоминной и баллистической защиты. Посредством установки на машину керамическими или композитных навесных броневых панелей высокого качества, производимых польской промышленностью, вес машины может быть доведён до вышеуказанных 30 тонн.
Для использования в БМП Borsuk был выбран двигатель MTU мощностью 600 кВт (он в два раза мощнее, чем в случае 17-тонной платформы Regina с двигателем 6V199TE20, и более чем в два раза больше, чем у БМП-1) , в сочетании с автоматической коробкой передач с 4 скоростями вперед и 2 скоростями заднего хода.
Согласно первоначальным расчетам, можно достичь удельной мощности от 21,2 кВт на тонну для самого легкого варианта, представленного во время MSPO, до 17,7 кВт на тонну, для версии с самой тяжелой броней. Такие параметры обеспечат хорошую мобильность платформы. Для сравнения можно вспомнить тот факт, что платформа BWP-1 (БМП-1), которая является устаревшей, несет 8 военнослужащих и весит 13 тонн, а также сохраняет плав, а также обладает слабой броней и архаичным вооружением, самым большим преимуществом которой является ее подвижность, имеет удельную мощность 17 кВт на тонну.
Borsuk в специализированных версиях (машина разведки ОМП, машина технической поддержки, машина разминирования и т.д.) будут весить около 30 тонн, и, следовательно, они, вероятно, не будут иметь водометов применяемых в случае плава, что позволит инженерам лучше использовать внутреннее пространство для размещения специализированного оборудования внутри.
Borsuk должен получить мультиспектральный мобильный камуфляж, предлагаемый компанией Lubawa SA. Он уменьшает сигнатуру машины в радарном и инфракрасном диапазонах, что затрудняет ее обнаружение.
HSW S.A. указывает вышеупомянутые дополнения в качестве примеров расширения возможностей, предлагаемых базовой платформой, что является первым шагом на пути к созданию большого семейства военной техники на основе базовой унифицированной машины.
Семейство, упомянутое выше, наряду с БМП, должно включать в себя разведывательную машину, машину радиобиохимической разведки, медицинскую эвакуационную машину, гусеничный бронетранспортер и ремонтно-эвакуационную машину.
Платформа может стать основой для варианта самоходного миномета Rak или для командных и штабных машин. Стоимость программы Borsuk, учитывая требование создания специализированных вариантов, модулей вооружения и т.д., может достигать нескольких миллиардов злотых.
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Сергей Вэй
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