Южнокорейская компания Hyundai Rotem продемонстрировала две версии бронированных машин 8x8 своего семейства Колесная бронированная машина WAV (Wheeled Armored Vehicle) на выставке ADEX 2017 в Сеуле.

Двумя новыми вариантами стали машина для миротворческих операций и медицинская эвакуационная машина. Первая имеет боевой модуль ​​с дистанционным управлением австралийской компании EOS, вооруженный 30-мм пушкой. Эта машина может перевозить девять пехотинцев в дополнение к двум членам экипажа.

Енг-Чеол Шин (Yong-Cheol Shin), главный инженер-исследователь Hyundai Rotem, сказал, что миротворческая версия будет иметь более тяжелую защиту и V-образный корпус, что обеспечивает ей уровень 4 защиты по STANAG. Шин ожидает заказа от армии Республики Корея (ROKA) на машины данного типа в декабре 2018 года.

Шин также ожидает иностранного интереса к данной версии машины, и он сказал, что компания Hyundai Rotem продемонстрирует ее в пустынных условиях в следующем году. Целевые рынки включают в себя страны Азии, Африки и Ближнего Востока.

Медицинская машина может эвакуировать четырех пациентов на носилках или восемь сидячих раненых. Она работает с экипажем из трех человек: командиром, водителем и медиком.

Hyundai Rotem ожидает заказа от ROKA на медицинскую машину в следующем году, при этом в окончательной версии будет использоваться автоматическая система загрузки и вызгрузки носилок, а не ручная, которая была показана на опытном образце в Сеуле на выставке ADEX 2017.

В настоящее время в разработке находятся и другие варианты WAV. Hyundai Rotem уже имеет версию MICLIC для разминирования, которую компания разработала в порядке частной инициативы, сказал Шин.

Среди разрабатываемых вариантов также противотанковая машина, оснащенная ракетами средней дальности Raybolt от южнокорейской компании LIG Nex1, причем ROKA уже выразила заинтересованность в таком варианте. Спаренные ракеты с дальностью стрельбы 3 км монтируются на боевом модуле 12,7-мм пулеметом и 40-мм автоматическим гранатометом.

Производство двадцатитонных плавающих бронетранспортеров WAV для ROKA, среди которых имеются и K808, началось в первом квартале 2017 года, всего планируется выпустить 500 образцов в течение пяти лет. Основным вариантом, помимо K808 8х8, является K806 6x6. Первые образцы K808 будут поставлены в армию в ноябре 2017 года.

Они вооружены пилотируемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом и автоматическим гранатометом калибра 40 мм. Министерство национальной обороны Южной Кореи выбрало вариант без дистанционного управления, чтобы сэкономить деньги.

Hyundai Rotem также сотрудничал с Министерством национальной обороны в разработке WAV в вариантах командирской машины и машины ПВО. Последняя, весом 26 т, имеет 30-мм спаренные пушки, установленные в башне с электрическими приводами.

Помимо семейства 8x8, ROKA заказала 100 машин K806 6x6, предназначенные для обеспечения безопасности в тыловых районах. Производитель сказал, что они подходят для «защиты военных объектов, транспортировки сил, сопровождения конвоя и разведывательных задач».

Эти шестнадцатитонные бронетранспортеры менее защищены, имеют 7,62-мм пулемет и не могут плавать. Они могут по-прежнему перевозить экипаж из 2 + 9 человек, а двигатель мощностью 420 л.с. разгоняет ее до максимальной скорости 100 км/ч.

В то время, как Hyundai Rotem предпочел бы производить только один тип WAV, армия предпочла две разные конфигурации корпуса. Одним из недостатков этого является то, что на международном рынке машины 6x6 будут менее привлекательным для клиентов.