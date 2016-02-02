Hyundai Rotem представила масштабную модель своей Корейской боевой инженерной машины KCEV (Korean Combat Engineering Vehicle) на выставке ADEX 2017, которая проходит в Сеуле с 17 по 22 октября, а также компания сообщила, что поставки танков K2 возобновятся со временем.

«55-тонная KCEV предназначена для поддержки мобильной работы механизированных подразделений путем устранения множества препятствий и быстрого создания проходов для основных боевых танков», - сказано в сообщении компании.

Машина оснащена противоминным плугом, который, как полагают, разработан Pearson Engineering, что позволяет ему прокладывать полосу длиной 200 м и шириной 3,8 м на глубину 300 мм в течение трех минут. Плуг монтируется с помощью адаптера с гидравлическим приводом на носовой части машины. Он также имеет дубликатор магнитной сигнатуры, чтобы нейтрализовать магнитные воздействия.

Другое оборудование включает в себя гидравлический экскаватор (емкостью 0,7 м³), который может очищать или создавать препятствия, а также систему маркер проходов на бортах машины. Два члена экипажа управляют KCEV: водитель и оператор.

Ву-Хёк Ю (Woo-Hyok Yoo), главный инженер-исследователь первой системной исследовательской группы в Hyundai Rotem, сказал, что разработка KCEV завершена, и что армия Республики Корея (ROKA) завершит ее полевые испытания к концу 2017 года.

В настоящее время существуют два опытных образца, и начинается подготовка к будущеми серийному производству. Первые поставки в армию ожидаются в 2020 году.

KCEV базирутся на корпусе K1, но в нем нет гидропневматической подвески, которая установлена в основных боевых танках. Машина имеет 13,8 м в длину, 3,6 м в ширину и 2,9 м в высоту. Ее единственным вооружением является 12,7-мм пулемет.

Между тем, поставки второй партии K2 MBT в ROKA пришлось приостановить из-за проблем с надежностью и долговечностью трансмиссии, разработанной южнокорейской компанией S&T Dynamics, которые производитель срочно пытается устранить.

В связи с этим Hyundai Rotem заказала трансмиссии у немецкой компании Renk и установит их их в готовые корпуса танков, которые в настоящее время лежат без дела. Поставка второй партии будет на три года отставать от графика, согласно информации Администрации программы оборонных закупок (DAPA). Окончательная передача этих K2 теперь планируется в 2020 году вместо 2017 года, как это было первоначально намечено.

Первая партия из 106 танков K2, поставки которой начались в 2014 году, использовали немецкие дизельные двигатели 883 от MTU и трансмиссии Renk, что было вызвано задержками с разработкой их местных заменителей, а вторая партия, заказанная в декабре 2014 года за 820 миллионов долларов, использовала двигатель компании Doosan мощностью 1500 л.с.

ROKA планирует приобрести третью партию из 100 единиц K2, но заказ был отложен из-за нынешних проблем с трансмиссией. Заказ ROKA в конечном итоге может быть увеличен до 600 танков К2.

Компания также изучает возможности экспорта, и среди потенциальных заказчиков находятся Малайзия и ОАЭ.