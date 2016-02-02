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DAPA объявляет о задержке производства танка K2
Категория: ВПК
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Планы Южной Кореи по выпуску компанией Hyundai Rotem дополнительных боевых танков K2 (Black Panther) были отложены на три года из-за технических проблем с трансмиссией собственной разработки, заявила Администрация программы оборонных закупок (DAPA).
В представленных оборонному комитету Национального собрания Южной Кореи 13 октября результатах аудита DAPA сообщило, что массовое производство дополнительных 100 K2 как ожидается, будет завершено к 2020 году. Согласно первоначальному графику серийного производства, опубликованному в конце 2014 года, ожидается, что вторая партия танков будет завершена в 2017 году.
В комментариях, представленных местными информационными агентствами, DAPA заявила, что график был отложен из-за проблем с надежностью и долговечностью, связанных с системой трансмиссии K2. DAPA заявила, что сейчас собирается приобрести систему трансмиссии от иностранного поставщика.
Вторая партия K2s оснащена силовой установкой, включающей в себя двигатель Doosan DST мощностью 1500 л.с. и трансмиссию, разработанную S&T Dynamics. Первоначальная партия из 100 K2, заказанная в 2011 году с поставками, начиная с 2014 года, была оснащена дизельным двигателем 883 немецкой компании MTU и автоматической трансмиссией немецкой компании Renk.
В декабре 2014 года Hyundai Rotem подписала контракт на 901,5 млрд южнокорейских вон (тогда около $820 млн) на поставку дополнительных танков K2 для армии Республики Корея. В целом ожидается, что южнокорейская армия закажет более 600 танков K2, чтобы заменить ими свои устаревшие запасы американских танков M47 Patton и более старые версии южнокорейских танков K1, которые находятся в эксплуатации с 1980-х годов. K1 и обновленная их версия, K1A1, также были произведены компанией Hyundai Rotem.
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Сергей Вэй
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K2 Black Panther (Основной боевой танк)
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